"الخضري" تصوت في 23 يوليو على عزل 3 من أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، اليوم الخميس، عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس 23 يوليو.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية ستصوت على عزل عضو مجلس الإدارة فواز عبد الله عبد المحسن الخضري بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007% تقريباً من رأسمال الشركة.

موضوع يهمك أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، اليوم الأحد، أنها تلقت خطاباً من بعض مساهميها والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة... مساهمون يطالبون بعزل أعضاء مجلس إدارة "الخضري" شركات

التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة جميل عبد الله عبد المحسن الخضري بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007% تقريباً من رأسمال الشركة.

وتصوت الجمعية على عزل عضو مجلس الإدارة فواز عبد الله عبد المحسن الخضري بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون أسهماً تمثل نسبة 5.007% تقريباً من رأسمال الشركة.

وستصوت الجمعية على رفع دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة السابق نظير إساءتهم تدبير شؤون الشركة.

وسيتم التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعوى المسؤولية وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة أمام المحكمة المختصة في حال الموافقة على البند الرابع.

كما سيتم التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر للعام المالي 2018 والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام المالي 2019 والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام المالي 2020 والربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام المالي 2021.