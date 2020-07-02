"بداية" تسدد 100 مليون ريال شريحة صكوك إجمالي قيمتها 500 مليون ريال

سددت شركة "بداية لتمويل المنازل" 100 مليون ريال تمثل قيمة شريحة صكوكها التي أصدرتها في عام 2018، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون ريال.

وقال مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل "إن سداد الصكوك هو جزء من التزامات الشركة وكان في نهاية شهر 6 من 2020 وتم إصدار هذه الصكوك عام 2018 لمدة 18 شهرا، وهدفها وقت الإصدار دعم الأنشطة والعمليات التمويلية في السوق. الصكوك المتبقية بقيمة 150 مليونا ستكون مستحقة بنهاية هذا العام. ونعمل مع مستثمرين على إصدارات لصكوك جديدة وبرنامج جديد بألف مليون ريال تم إصدار الشريحة الأولى منها بنهاية العام الماضي في حدود 300 مليون ريال".

وأضاف الغنيم في لقاء مع "العربية" "نتجه حالياً لاستخدام خطوط الائتمان من المصارف التجارية نظراً لجاذبية أسعار التمويل وإمكانية التعاون مع البنوك في مجالات مختلفة".

وحول أثر جائحة كورونا على القطاع السكني، قال الغنيم "بالنظر لأرقام السوق المصدرة من مؤسسة النقد لشهر مايو نلاحظ نموا بـ20% في عدد العقود مقارنة بالعام الماضي، ونموا بحدود 40% في مبالغ التمويل بالمقارنة بالعام الماضي. وبدعم الدولة ودعم المنتجات التي طرحتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لم نواجه مشاكل كبيرة في إصدار العقود الجديدة ولكن قد تكون عمليات الإغلاق والحجر المنزلي أثرت على أعداد العقود المبرمة في هذه الفترة".

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وقال الغنيم إن الإصدار ساهم في تعزيز وتنويع مصادر تمويل عمليات الشركة، مشيراً إلى أن "بداية لتمويل المنازل" تعدّ أول شركة متخصصة في هذا المجال تتجه إلى أسواق رأس المال من خلال إصدار صكوك.

وأضاف أن الاستمرار في سداد قيمة الصكوك في الوقت المحدد ومن الموارد الخاصة بالشركة، يعكس متانة القاعدة المالية للشركة، وأنها تسير وفق الاستراتيجية المحددة لها.

وكانت الشركة قد سددت 250 مليون ريال في أكتوبر الماضي، ليبلغ إجمالي قيمة ما سددته حتى الآن 350 مليون ريال.

يشار إلى أن "بداية" قد أطلقت في 2016، وأنشأت نحو 6 آلاف عقد إجارة، ما مكن أكثر من 22 ألف فرد من الأسر المستفيدة من امتلاك مسكنهم الأول.