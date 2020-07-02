"سدكو كابيتال ريت" يوزع 9.15 مليون ريال عن أرباح الربع الأول  

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 ابريل 2020 الى 30 يونيو 2020 بنحو 9.15 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة، مشيرة إلى أن قيمة الربح الموزع يبلغ 0.1525 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.525% أي ما يعادل 6.10% على أساس سنوي.

وتبلغ نسبة التوزيع تبلغ 1.55% من صافي قيمة الأصول حسب آخر قوائم مالية مصدرة كما بنهاية ديسمبر 2019.

وأوضحت الشركة أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 8 يوليو 2020، وبنهاية تداول يوم الاثنين 6 يوليو 2020، كما سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

