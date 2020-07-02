"ملاذ" توقع عقدا للتأمين على العيوب الخفية 

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن توقيعها، اليوم الخميس، اتفاقية مع عدد من شركات التأمين المشاركة لمنتج تأمين العيوب الخفية.

وقالت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن هذه الاتفاقية جاءت بناء على اختيار مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون شركة ملاذ للتأمين التعاوني هي الشركة الرائدة لإدارة برنامج التأمين على العيوب الخفية بالنيابة عن قطاع التأمين بمبدأ المشاركة التأمينية والقيام ببيع المنتج وتوفير التغطية التأمينية الخاصة به عن طريق إنشاء محفظة محافظ تأمينية مشتركة بين عدد من شركات التأمين المرخصة.

وستتولى شركة ملاذ للتأمين التعاوني بشكل حصري كامل إدارتها وذلك خلال مدة سريان اتفاقية التأمين المشترك.