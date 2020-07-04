متورطون أتراك في هروب كارلوس غصن.. هذا مصيرهم

اتخذ القضاء التركي قراراً بالإفراج عن الأشخاص الذين ساعدوا في عملية هروب رجل الأعمال ذوي الأصول اللبنانية، كارلوس غصن، بعد قضائهم نحو 6 أشهر رهن الحبس الاحتياطي منذ حدوث عملية الهروب المثيرة في وقت سابق من مطلع العام الجاري.

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وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن محكمة تركية سمحت لأربعة طيارين ومدير شركة الطيران الخاصة التي استقل غصن إحدى طائرتها على العودة للمنزل بعد أول يوم من محاكمتهم بعد قصة الهروب الشهيرة التي تورطت بها شركة الطيران الخاصة التركية، والتي وصفها المدعى العام الأميركي كأحد أكبر عمليات الهروب إحكاما وإتقانا في التاريخ الحديث.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن الطيارين الأتراك سيظلون رهن المحاكمة مع الوضع في الاعتبار أن التهم القائمة ضدهم لم يتم إسقاطها، فيما تواجه مضيفتان جويتان تهما أقل حدة تتعلق بالتستر على عملية الهروب والفشل في إبلاغ السلطات التركية حول الأمر.

ويعمل الطيارون الأتراك لدى شركة MNG Jet وهي شركة طيران خاصة تابعة لشركة الطيران الحكومية واعترف مسؤولوها بالمشاركة في عملية الهروب، فيما ينفي الأشخاص الذين تم تقدميهم للمحكمة كل التهم الموجه إليهم دافعين بالتهم إلى مستويات أعلى من الإدارة أو ربما حتى رجال السياسة.

وقال أحد الطيارين المتهمين بالتورط في عملية الهروب للمحكمة،" الطائرات لدينا غالبا ما يستخدمها أشخاص مهمون ربما حتى من رجال الساسة، ولا يجرأ أحد على السؤال من معنا على متن الطائرة".

ويوم الجمعة، طالبت السلطات اليابانية رسمياً بتسليم شخصين يعتقد على نطاق واسع أنهما من العقول المدبرة لعملية الهروب والتي سمحت لغصن بالعودة إلى لبنان بعد أشهر قضاها في طوكيو قيد الإقامة الجبرية على خلفية تهم فساد واختلاس إبان رئاسته لشركة "نيسان" اليابانية وهي الاتهامات التي نفاها غصن وعمد إلى تفنيدها على الدوام.