أرباح المراعي الفصلية تنمو 10.5% إلى 644 مليون ريال

أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بلغ 10.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الأرباح خلال الربع الثاني من 2020 بلغت 643.9 مليون ريال، مقابل 582.5 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الشهور الست الأولى من 2020، بلغت أرباح الشركة 1.026 مليار ريال، بنمو قدره 11.8% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة والبالغة 918.6 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو الإيرادات كان بقيادة قطاع الأغذية و والحليب طويل الأجل و الدواجن حيث سجلت جميع القطاعات الثلاثة نمواً بأرقام مزدوجة على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحًا في جميع الفئات باستثناء قطاع العصائر بسبب الانخفاض العام في سوق العصائر وإدخال ضريبة السكر في أواخر عام 2019. بالاضافة الى ذلك من حيث قناة المبيعات ، كان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي في قناة البيع بالتجزئة بأرقام مزدوجة ، ومع ذلك ، انخفضت قناة خدمات الأغذية بشكل رئيسي بسبب تأثير جائحة كوفيد 19. و من حيث النمو الجغرافي ، اتت المملكة العربية السعودية تليها مصر والأردن.

وذكرت أن إجمالي الربح ارتفع 4.7% بمعدل أقل بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات لقطاع العصائر ، وتكلفة الأعلاف ، وارتفاع تكاليف العمالة و التكاليف الإضافية المتعلقة بتدابير السلامة لإدارة جائحة كوفيد 19.

وأوضحت الشركة أن تكلفة التمويل انخفضت بـ 19.0 مليون ريال حيث يتم تعويض فوائد انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض مستويات الديون جزئيًا من خلال رسملة أقل لتكلفة التمويل على برنامج المشاريع الرأسمالية المؤهلة.