السليم: 4 ركائز لقوة الصناعات البحرية السعودية

أكد الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية السعودية، فتحي السليم، أن الشركة تعتبر أكبر شركة بحرية متكاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار السليم في مقابلة مع "العربية" إلى 4 شركات استراتيجية ساهمت في بنائها هي كل من أرامكو السعودية، والشركة الوطنية للنقل البحري، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة لامبريل للطاقة.

وأضاف أن الشركة العالمية للصناعات البحرية تعد أكبر شركة بحرية متكاملة مع قدرتها على بناء 4 منصات حفر بحرية وأكثر من 43 سفينة، بما فيها ناقلات النفط العملاقة.

كما أن لدى الشركة القدرة على تقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجاً من السفن، ومنصات الحفر سنوياً.

وشرح أن العالمية للصناعات البحرية تعتمد على 4 ركائز هي قوة شركتي أرامكو والبحري في مجالي الطاقة والنقل، والقدرات التقنية لشركتي هيونداي ولامبريل في صناعة السفن ومنصات الحفر البحرية.

كما أن لدى الشركات ركائز قوة تتمثل في خبرات الشركاء في مجال توطين سلاسل الإمداد، والقدرة على نقل الخبرات التقنية والتكنولوجيا الرائدة في مجالي التصنيع والخدمات.

وقال السليم إن هذه الركائز ستساهم في تمكين الشركة لتكون أحد المنافسين العالميين في هذه المجالات بكفاءات وخبرات وطنية في السعودية.