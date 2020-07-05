المعمر توصي بتوزيع 20 مليون ريال أرباحاً نقدية

أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي 2020.

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وذكرت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، اليوم الأحد، أن قيمة الأرباح الموصى توزيعها على المساهمين تبلغ 20 مليون ريال.

وسيكون توزيع الأرباح بواقع ريال واحد لكل سهم على عدد 20 مليون سهم.

وتبلغ نسبة التوزيع 10% من القيمة الأسمية للسهم.

كما ستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الأول لمساهمي الشركة المالكين للأسهم والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم الأحد 21 يوليو 2020.