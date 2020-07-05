10.4 مليار جنيه إيرادات "القلعة" المصرية بالربع الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "القلعة" للاستشارات المالية، خلال الربع الأول من 2020، نمو إيرادات الشركة بنسبة سنوية 191% لتسجل 10.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الإيرادات إلى تسجيل إيرادات مشروع الشركة المصرية للتكرير بعد تصنيفه ضمن الأصول التشغيلية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2020، إضافة إلى الأداء القوي لشركتي طاقة عربية ونايل لوجيستيكس.

وفي بيان لبورصة مصر، أوضحت الشركة أنها حققت خسائر بقيمة 1.58 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 171.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وفق نتائج الأعمال، فقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 9.94 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 3.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت تكلفة إيرادات الربع الأول من العام الجاري إلى 9.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 3.016 مليار جنيه في الربع المقارن من العام 2019.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، بلغت خسائر الشركة خلال الربع الأول نحو 82.48 مليون جنيه، مقابل نحو 67.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2019.

وخلال العام الماضي، تحولت شركة القلعة إلى الخسائر، حيث بلغت قيمة الخسائر المجمعة نحو 1.52 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو 929.06 مليون جنيه خلال العام 2018.