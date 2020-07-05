"الخليج للتدريب" توقع مذكرة للاستحواذ على 60% من مدارس الرقي

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مُلاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة للاستحواذ المحتمل على 60%، من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة بمدینة الرياض، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وتهدف المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولیة بین الطرفین بخصوص عملیة الاستحواذ، لیكون التنفیذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين.

وقد تفاهم الطرفان على تحديد قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

موضوع يهمك قال الدكتور مهدي مطر شريك إداري في MMK Capital، إن هناك صعوبة التوقع بأداء الاقتصاد خلال الفترة الحالية، في ظل الموجة... كيف ستؤثر موجة كورونا الثانية على اقتصادات العالم؟ نبض السوق

ويبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وسيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من التقييم النهائي.

وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم شركة الوساطة المالية "الوساطة كابيتال" مستشاراً مالياً لهذه الصفقة.