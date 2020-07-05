رئيس "راسم" للعربية: سنطرح حتى 40% من أسهمنا في "نمو"

عيّنت "الراسم المتحدة" شركة "وساطة كابيتال" مستشارا ماليا لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو.

وتعد الراسم أول شركة تُقدم على الطرح العام من خلال برنامج "طموح ايليت" الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدارج أسهمها في السوق المالية، وهي أحد برامج تطوير القطاع المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الراسم المتحدة، إياد مشيخ، في مقابلة مع "العربية"، إن الهدف من الطرح هو رفع رأسمال الشركة، مشيراً إلى أن نسبة الطرح تتراوح بين 20 إلى 40% من رأسمال الشركة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن أحد برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى شركة مساهمة، متمنياً أن تكون هذه الخطوة بمثابة "لب" أساسي لتطوير أداء المنشآت وتوطين الصناعة ونقل التقنية.

يذكر أن شركة "راسم" متخصصة في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى حلول الطاقة وأنشطة إدارة المشاريع وتطويرها.