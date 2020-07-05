"زين" توقع مذكرة تفاهم مع "موبايلي" لزيادة المشاركة في أبراج الاتصالات 

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، يوم الخميس الماضي، لرفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات بهدف تحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم واشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم، على أن يتم الانتهاء من طرح الكراسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه المذكرة.

وأوضحت الشركة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غير ملزمة، وسيكون أي اتفاق خاضعا للموافقات والشروط النظامية، والموافقات الداخلية لكلا الطرفين. وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر.