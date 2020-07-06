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البرازيل.. مبيعات السيارات قد لا تتعافى قبل 2025

المصدر: ساو باولو – رويترز
تعقيم شوارع في البرازيل (أرشيفية - فرانس برس)
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قال اتحاد مصنعي السيارات في البرازيل، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن تعافي مبيعات السيارات إلى مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا لن يحدث قبل عام 2025.

وأوضح الاتحاد أنه يتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 45% في 2020 مقارنة مع العام السابق، بينما من المتوقع أن تهوي الصادرات 53%.

وارتفع إنتاج السيارات في البرازيل في يونيو حزيران بنسبة 129% عن الشهر السابق، لكنه ظل منخفضا 58% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ونمت مبيعات السيارات في يونيو حزيران 113.6% في يونيو حزيران عن الشهر السابق إلى 132 ألف و800 وحدة، لكنها ظلت منخفضة 41 % مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #البرازيل, #مبيعات السيارات

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