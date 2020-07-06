أوبر تستحوذ على "بوستماتس" بـ2.65 مليار دولار

وافق مجلس إدارة شركة "أوبر" على دفع 2.65 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهم تطبيق "بوستماتس" المنافسة في توصيل الطعام.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة اليوم في الولايات المتحدة، بحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

ويأتي هذا الاستحواذ في أعقاب عدم إتمام محاولة "أوبر" للاستحواذ على شركة "جراب هب" التي استحوذت عليها شركة "جيت إيت تيك أوي" الأوروبية مقابل 7.3 مليار دولار.

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ويمكن أن تعزز هذه العلاقة أعمال التوصيل في أوبر وUber Eats، وتساعدها على تعويض انهيار أعمالها الأساسية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستكون الصفقة أيضًا بمثابة شريان الحياة لشركة Postmates، وهي شركة عمرها تسع سنوات، وكانت واحدة من الشركات الناشئة في وقت سابق.

وانخفض الطلب على نشاط أوبر للنقل جراء تفشي جائحة فيروس كورونا حيث بقي الناس في منازلهم، ولكن الظروف نفسها أدت إلى زيادة كبيرة في طلبات توصيل الطعام.

وتبحث أوبر عن طرق لتعزيز خدماتها الغذائية من خلال Uber Eats، بعد تسريح أكثر من ربع القوى العاملة الإجمالية للشركة.

وحاولت شركة أوبر شراء GrubHub في وقت سابق من هذا العام، لكن الصفقة لم تكتمل.