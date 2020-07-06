إلقاء القبض على رئيس وحدة وايركارد الألمانية في دبي

قال ممثلو ادعاء ألمان يوم الاثنين إنه جرى إلقاء القبض على رئيس وحدة وايركارد للمدفوعات في دبي، موسعين بذلك دائرة المشتبه بهم في تحقيقهم بشأن احتيال في الشركة التي تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس.

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وقال مكتب ممثل الادعاء في ميونيخ في بيان إنه استجوب في وقت سابق الاثنين الرئيس التنفيذي لوحدة كارد سيستمز ميدل إيست، وألقى القبض عليه استنادا إلى مذكرة توقيف حصل عليها في وقت سابق.

وكانت شركة وايركارد تقدمت بطلب للمضي قدما في إشهار إفلاسها، بعد فضيحة اختفاء 2.1 مليار دولار من الشركة.

وأرجعت إدارة الشركة تقدمها بطلب لمحكمة ميونخ بألمانيا للحماية من دائنيها إلى "الديون المفرطة" التي تتحملها الشركة.

وأوضحت الشركة أنها تدرس حاليا إذا ما كانت إجراءات إشهار الإفلاس يجب أن تتم على شركاتها التابعة أيضا أم لا.