موقع إلكتروني ينتحل اسم شركة.. والإمارات تحذر

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن الموقع الإلكتروني "خليج انفست دوت كوم" قام بانتحال اسم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي خلافاً للحقيقة.

وأوضحت الهيئة، في تعميم اليوم، أنها تحذر المستثمرين من التعامل مع الموقع الإلكتروني المذكور في أية خدمات أو أنشطة تخضع لرقابة الهيئة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين بعدما لوحظ قيام بعض الجهات بالإعلان عن مزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة في هذا الشأن.