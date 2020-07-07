إقالة مدير عام الخطوط الجوية التونسية

أقيل إلياس المنكبي، الرئيس المدير العام للخطوط التونسية المملوكة للدولة، والتي واجهت مشاكل مالية خلال السنوات الأخيرة، على ما أكدت وزارة النقل لوكالة فرانس برس.

واتخذ وزير النقل أنور معروف القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بحسب الوزارة التي لم توضح أسباب إقالة المنكبي.

وفي مراسلة بتاريخ 6 يوليو نشرتها وسائل إعلام محلية، طلب الوزير من المنكبي دعوة المجلس الإداري للانعقاد وإبلاغه بالقرار وانتخاب بلقاسم الطايع لتسيير الشركة الى حين تعيين مدير جديد.

وأكدت وزارة النقل صحة الوثيقة.

من جانبه قال المنكبي الذي يشرف على الشركة منذ 2017 لوسائل إعلام محلية إنه وفقا للقانون التونسي فإن رئيس الحكومة هو الذي يتخذ قرار إقالته.

ونقلت وسائل اعلام المحلية عن المنكبي إن الوزير أراد تمرير بعض القرارات لكنه رفض ذلك "لأنها ليست في صالح شركة الخطوط التونسية".

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة أكد المنكبي الوضع المالي الصعب للشركة وضرورة اتخاذ قرارات شجاعة لانقاذها.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزيوني منتصف حزيران/ يونيو الفائت إن على الشركة "أن تضع مخططا للإنقاذ" للخروج من أزمتها.