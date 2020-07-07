إيني تشطب 3.5 مليار يورو من أصولها لهذا السبب

قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنها ستشطب حوالي 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار) من قيمة أصولها بعد أن عدلت بالخفض توقعاتها الطويلة الأجل لأسعار النفط والغاز بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19.

وفي بيان لها، أعلنت إيني عن خفض توقعاتها الطويلة الأجل لأسعار خام برنت للعام 2023 إلى 60 دولاراً للبرميل من 70 دولاراً في تقديراتها السابقة وخفض أسعار الغاز إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، من 7.8 دولار، بحسب ما نقلتة "رويترز".

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للمجموعة "تغيير التقديرات الطويلة الأجل بعد أربعة أشهر من تفشي جائحة كوفيد-19 يعكس توقعاتنا الحالية لمستقبل الأسعار".

ويأتي هذا التحرك في أعقاب شطب مماثل للأصول من منافسين مثل بي.بي وشل مع تدهور الطلب بسبب أزمة كوفيد-19 والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون وهو ما يثير عملية إعادة حساب للاحتياطيات وقيم الأصول.

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وقالت إيني إنها تتوقع الآن سعرا لخام برنت عند 40 دولارا و48 دولارا و55 دولارا للبرميل للأعوام 2020 و2021 و2022 على الترتيب مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 45 دولارا و55 دولارا و70 دولارا.

وأكد ديسكالزي استراتيجية المجموعة لأن تصبح رائدة في خفض انبعاثات الكربون على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي والمجموعة.

وقال "نعكف على تقييم كيفية تسريع خططنا".