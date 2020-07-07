تهامة: منتصف أغسطس آخر موعد لانعقاد عمومية الشركة لمعالجة الخسائر

قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، اليوم الثلاثاء، إن آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات، هو 14 أغسطس المقبل.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات.

وأوضحت أنه في حال موافقة المساهمين الكرام على زيادة رأسمال الشركة خلال الاجتماع المشار إليه ستنخفض تلقائياً خسائر الشركة المتراكمة لأقل من 50% من رأس المال، وستتمكن الشركة من مواصلة خطط توسعها وانتشارها.

وتشير المادة (150) من نظام الشركات إلى أنه "إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على المسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمهم بالخسائر.