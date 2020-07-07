"سامسونغ" تحقق أرباحاً بـ6.8 مليار دولار بالربع الثاني

جاءت الأرباح التشغيلية لشركة " Samsung Electronics " أفضل من المتوقع بعد ارتفاع حركة المرور على الإنترنت، مما دفع الطلب على الرقائق، وبدأت مبيعات الأجهزة الإلكترونية في التعافي.

وأعلنت أكبر شركة مصنعة للرقائق والهواتف الذكية في العالم عن أرباح تشغيلية بقيمة 6.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 23% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما الإيرادات فقد تراجعت بنسبة 7.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت بلومبرغ أن سامسونغ قد تكون قد حصلت على 840 مليون دولار كتعويض من شركة "آبل" عن الطلبات الأقل من المتفق عليه للشاشات المستخدمة في أجهزة iPhone و iPad وغيرها من الأجهزة.