"طاقة" تحصل على 4.2 مليار درهم لإنشاء أكبر محطة كهرباء

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز صفقة تمويل لإنشاء محطة الفجيرة F3، التي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في دولة الإمارات حيث ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2.4 جيجاواط، وهو ما يعادل توفير الكهرباء لـ 380 ألف منزل في الدولة.

ومن المتوقع أن تبدأ المحطة بالإنتاج الأولي بحلول صيف 2022 على أن تصل إلى قدرتها الإنتاجية الكاملة بحلول صيف 2023.

ويأتي إنجاز هذه الصفقة بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقيّة المساهمين في كلٍ من مؤسسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة "ماروبيني" اليابانيّة.

وتعتمد محطة الفجيرة F3 على أحدث تقنيات التوربينات الغازية من الفئة "JAC" التي توفرها شركة "ميتسوبيشي لأنظمة الطاقة الثقيلة"، لتعمل بنظامٍ يعتبر الأكثر كفاءة في المنطقة فور إنشائها.

موضوع يهمك قال جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إن الشركة لم تتخذ قرارا حتى الآن... رئيس طاقة لـ "العربية": طرح أسهم إضافية بالبورصة في 2021 شركات

وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدّرة للمشروع حوالي 4.2 مليار درهم إماراتي بتمويل خارجي من مجموعة من المصارف التجاريّة الدولية متعدّدة الأطراف بما في ذلك "بنك اليابان للتعاون الدولي"، و"بنك بي إن بي باريبا"، و"بنك ميزوهو"، و"مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية"، و"سوميتومو ترست بنك"، و"بنك ستاندرد تشارترد".

ويقع مشروع محطة الفجيرة F3 في منطقة "قدفع" التابعة لإمارة الفجيرة، في موقع يتوسط المحطتين العاملتين حالياً F1 وF2 لتوليد المياه والكهرباء في الإمارة.. وعند اكتمال المشروع، ستتمكّن المحطّة من توليد الكهرباء بما يعادل الطاقة اللازمة لـ 380 ألف منزل في الدولة.. وستمتلك كلٌ من "طاقة" و"مبادلة" حصة 60% في المشروع، في حين ستمتلك شركة "ماروبيني" اليابانية الـ 40% المتبقية.

ويأتي إنجاز صفقة تمويل مشروع إنشاء المحطة اليوم، بعد الإعلان عن صفقة "طاقة" الناجحة مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في الأول من يوليو 2020، والتي أثمرت عن إنشاء ثالث أكبر شركة مدرجة في أسواق المال في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أفضل 10 شركات مرافق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المنظمة. وبموجب هذه الصفقة تم نقل أغلبية أصول توليد الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها من مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى "طاقة" مقابل 106.367.950.000 سهم جديد.