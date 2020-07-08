المراكز العربية": 36.72 مليون ريال متحصلات من طرح "أملاك العالمية"

أعلنت شركة المراكز العربية عن متحصلاتها من الطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التي أتمت اكتتابها بعد تحديد سعر 16 ريالاً للسهم الواحد، تُقدر بـ 36,72 مليون ريال (والذي سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي).

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المبلغ سيخصم منه جزء كمصاريف للطرح العام الأولي، مبينة أن هذا المبلغ يمثل ما نسبته 30% من ملكية المراكز العربية غير المباشرة في رأسمال شركة أملاك العالمية.



وبينت بأن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر على قوائم الشركة المالية لفترة الربع الثاني المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

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وأشارت "المراكز العربية" إلى أنها كانت تمتلك قبل الطرح عن طريق شركاتها التابعة ما مجموعه 8.44% من رأسمال شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (5.91% بعد الطرح)، حيث يأتي استثمارها بها من خلال اثنتين من شركاتها التابعة، وذلك بنسبة 5.63% من خلال شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري (3.94% بعد الطرح)، وبنسبة 2.81% من خلال شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري (1.97% بعد الطرح).

إلى ذلك، أعلنت شركة المراكز العربية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 642 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2020، مقابل تسجيل أرباح 804 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 20%.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول إلى 159 مليون ريال، وارتفاع مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار إلى 134 مليون ريال، كما ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 174%.

وقالت الشركة إن مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول ارتفعت إلى 159.6 مليون ريال خلال السنة المالية 2020م، مقارنة بعدم تسجيل أي مصروفات استهلاك عن حق استخدام الأصول خلال السنة المالية 2019م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار والذي يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16).

وأضافت أن مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار: ارتفعت إلى 134.5 مليون ريال خلال السنة المالية 2020م، مقارنة بعدم تسجيل أي مصروفات للفائدة على التزامات عقود الإيجار خلال السنة المالية 2019م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار والذي يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16).

والتأثير العام للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 16) يتطلب قيام الشركة كجهة مستأجرة بتسجيل مصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول المستأجرة ومصروفات الفائدة على عقود الإيجار بدلاً من تسجيل مصروفات الإيجار، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح بواقع 65.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2020م.

وأشارت إلى أن خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة ارتفعت بنسبة 174.0%، أي ما يعادل 75.7 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الإغلاق المؤقت لمراكز الشركة التجارية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة لاحتواء انتشار الفيروس. وفي هذا الإطار، أغلقت الشركة وبصفة مؤقتة جميع مراكزها التجارية في أنحاء المملكة بدءًا من تاريخ 16 مارس 2020م، وقد أسفرت فترة الإغلاق عن تسجيل خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة.

وتضمن مخصص الزكاة فترة الربع الثالث من السنة المالية 2019م عكس مخصص زكاة بقيمة 75.1 مليون ريال مما أدى إلى تضخيم صافي الربح خلال السنة الماضية بالمقارنة مع السنة الحالية.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 6.2%، أي ما يعادل 10.8 مليون ريال مقارنة بالسنة المالية 2019م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في التكاليف المتعلقة بالعاملين، والذي قابله الانخفاض في الرسوم المهنية والمصروفات الحكومية.