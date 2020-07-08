ماذا قالت شركات سعودية عن إلزامية تأمين المركبات؟

أعلنت مجموعة من شركات التأمين السعودية المدرجة في "تداول" تأثرها إيجابا بقرار بتصريح الإدارة العامة للمرور عن إلزامية وجود تأمين سارٍ للمركبة.

وكشفت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن إمكانية تأثر إجمالي أقساط تأمين المركبات المكتتبة إيجاباً بتصريح الإدارة العامة للمرور باكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، وتأكيدها على ضرورة التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وتنص أحكام نظام المرور على إلزامية وجود تأمين سارٍ للمركبة بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سبباً في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً والمقرر في بداية شهر ذي الحجة من العام الحالي 1441هـ.

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وأشارت ولاء للتأمين التعاوني إلى إمكانية تأثر مبيعات تأمين المركبات بشكل جوهري، مما سوف ينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركة لهذا العام.

وقالت شركة ملاذ للتأمين إن من الصعب تحديد مقدار الأثر المالي لمثل هذا التصريح على أعمال الشركة.

وأضافت "مع العلم بأن الأنظمة الإلكترونية للشركة (موقع الشركة، التطبيق الإلكتروني، أجهزة الخدمة الذاتية) مستمرة لتقديم الخدمة لعملائها الكرام على مدار 24 ساعة مما سيزيد من نسبة حجم أقساط التأمين المكتتبة حيث إن هذه الزيادة يقابلها الاستمرار في رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور العملاء".

ولفتت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" إلى إمكانية الارتفاع في مبيعات الوثائق التأمينية للمركبات والذي يؤثر على إجمالي الأقساط المكتتبة للمركبات.

وأوضحت أنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي , وسوف تقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسوف يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وفي سياق متصل قالت الشركة الوطنية للتأمين "الوطنية" إنها مستعدة لتأمين المركبات بحسب تصريح هيئة المرور، والذي من المتوقع أن يظهر أثره المالي على قوائم الشركة المالية السنوية بنهاية العام 2020.