نيو كابيتال تبيع مبنى "ساب" العالمية بـ 67.9 مليون يورو

أعلنت الشركة العالمية للاستثمار العقاري وإدارة الأصول "نيو كابيتال" والتي تتخذ من لندن ودبي مقرا لها، عن بيع مبنى شركة "ساب" (SAP) في إشبورن بفرانكفورت إلى صندوق عقاري ألماني بسعر 67.9 مليون يورو.

ومع إدارتها لأصول تقارب قيمتها المليار دولار، حققت "نيو كابيتال" عوائد مجزية لمستثمريها عبر صفقة فرانكفورت، وذلك بعد فترة امتلاك لا تتعدى الـ 22 شهرا.

وكانت الشركة العالمية للاستثمار العقاري قد استحوذت على مبنى المكاتب الشاهق في إشبورن بفرانكفورت في أغسطس 2018 عندما كان لايزال قيد التطوير.

وتبلغ المساحة الإجمالية للبرج 8،905 مترا مربعا بارتفاع 11 طابقا وصولا إلى 43 مترا، وهو مؤجر لشركة "ساب" العالمية الرائدة في مجال برامج تطبيقات المؤسسات.