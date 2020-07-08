هذه أبرز الشركات الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية

تعتمد العديد من المستشفيات في استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الشركات الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية.



وتعد شركة I ntuitive Surgicalالتي ابتكرت روبوت دافينشي والذي كان من أوائل الأنظمة الجراحية الروبوتية التي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية الـFDA.



ويتميز نظام دافينشي بقدرته على القيام بالعديد من العمليات الجراحية المنظارية الحاصلة على الموافقات التنظيمية - أكثر بكثير من أي من منافسيها الحاليين في السوق.



وشركة Intuitive Surgical مدرجة في بورصة ناسداك وتبلغ قيمتها السوقية 68.2 مليار دولار.



وتعد MEDTRONIC شركة أخرى في مجال الروبوتات الجراحية، استحوذت في 2018 على شركة MAZOR التي تركز على الجراحات الروبوتية للعمود الفقري والدماغ بأكثر من 1.6 مليار دولار.

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MEDTRONIC مدرجة في بورصة نيويورك وتبلغ قيمتها السوقية 125 مليار دولار.



وشركة Stryker هي شركة تكنولوجيا طبية وتقدم مجموعة من التقنيات الطبية بما في ذلك منتجات جراحة العظام والتكنولوجيا العصبية.



واستحوذت في سبتمبر الماضي على شركة Mobius Imaging وشركتها التابعة Cardan Robotics مقابل 500 مليون دولار



Stryker CORPORATION مدرجة في بورصة نيويورك وتبلغ قيمتها السوقية 69 مليار دولار

وانتقالا إلى شركة جونسون أند جونسون المعروفة في مجالات عدة فهي تتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي، وقد استحوذت في فبراير 2019 على شركة AURIS HEALTH المتخصصة بالروبوتات للتنظير الداخلي وأبرزها Monarch مقابل 3.4 مليارات دولار.



وفي ديسمبر 2019 استحوذت على الحصة التي لا تملكها في Verb Surgical الرائدة في مجال الروبوتات وعلوم البيانات.



وشركة جونسون أند جونسون مدرجة في بورصة نيويورك وتتجاوز قيمتها السوقية 371 مليار دولار.



وهناك أيضاً شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي من بينها CMR Surgical و Vicarious Surgical.