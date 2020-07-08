هواوي تفجر مفاجأة عن أثر العقوبات الأميركية

أكدت شركة هواوي أن العقوبات الأميركية لم يكن لها تأثير فوري على قدرة الشركة على توريد معدات الجيل الخامس إلى بريطانيا.

وحثت الحكومة الأميركية حلفاءها على استبعاد عملاقة الاتصالات الصينية من شبكات اتصالات الجيل القادم، قائلة: إن بكين قد تستخدمها في التجسس، فيما أنكرت شركة هواوي الاتهامات.

وتستعد المملكة المتحدة لبدء التخلص التدريجي من استخدام تقنية شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس (5G) في وقت قريب من هذا العام بسبب مخاوف أمنية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ديلي تليغراف البريطانية.

وقد يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بالتخلص التدريجي من استخدام تقنية هواوي الصينية العملاقة في مجال شبكات الجيل الخامس 5G البريطانية هذا العام، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وقال التقرير: من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء، (بوريس جونسون) Boris Johnson، بتغيير كبير في السياسة بعد أن أعادت وكالة الاستخبارات البريطانية المعروفة باسم "مقر الاتصالات الحكومية" GCHQ تقييم المخاطر التي تشكلها شركة التكنولوجيا الصينية.

وقال رئيس وكالة الأمن السيبراني الفرنسية (ANSSI) إنه لن يكون هناك حظر تام على استخدام معدات من شركة هواوي فيما يتعلق بتأسيس شبكات اتصالات الجيل الخامس (5G) الفرنسية، لكن الحكومة تشجع شركات الاتصالات الفرنسية على تجنب الانتقال إلى الشركة الصينية.

وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عملاقة الاتصالات الصينية على قائمة الأمن القومي، بينما لن تحصل شركات الاتصالات الفرنسية التي تستخدم معدات الشركة الصينية إلا على تراخيص محدودة المدة.