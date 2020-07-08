"الخدمات الأرضية" توقع اتفاقية تمويل مرابحة بـ 500 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك السعودي البريطاني "ساب" بقيمة 500 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مدة التمويل 30 شهراً، وقدمت سندا لأمر ضمانا للتمويل.



وقالت الشركة إن الهدف من التمويل، هو دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوب للعمليات التشغيلية، مبينة أن تحقيق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها كأحد الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي الحالي، يضفي مرونة عالية للحد من تأثير الجائحة على تمويل رأس المال العامل، واستمرارية العمل على الخطط الاستراتيجية للنمو والارتقاء بخدماتها.



وأشارت إلى المهندس خالد بن قاسم البوعينين رئيس مجلس الإدارة، ومنصور بن عبدالعزيز البصيلي عضو مجلس الإدارة أطراف ذات علاقة، حيث يشغلان عضوية بمجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والتي يملك فيها البنك السعودي البريطاني بنسبة 49%.

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وفي سياق متصل، أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية" عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة 51.54 مليون ريال خسائر مقابل 104.116 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

وجاء هذا بعدما تراجعت إيرادات الشركة 15.9% إلى 512.17 مليون ريال، مقابل 609 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وسجل الربع الحالي خسارة صافية بلغت 51.5 مليون ريال، والذي يعود بشكل أساسي إلى تعليق الرحلات الدولية والداخلية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بسبب جائحة COVID-19 والتي كان لها تأثير مباشر أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 15.9٪، والتي أثرت أيضا سلبيا على ارتفاع مخصصات الذمم المدينة بمقدار 47 مليون ريال. وعلاوة على التأثيرات المباشرة للجائحة، وفقا للشركة.

وأضافت أن استثمارات الشركة تأثرت على نحو عام، إذ سجلت الاستثمارات بالقيمة العادلة للربع الحالي خسائر بلغت 18.6 مليون ريال. كما سجلت الشركة خسائر إضافية بقيمة 16.2 مليون ريال ناتجة من الاستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. وبالرغم من التحديات الحالية فقد تمكنت الشركة من تخفيض المصاريف التشغيلية بقيمة 24.4 مليون ريال، و المصاريف الإدارية بقيمة 5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل للعام السابق.