"الكويتية" تستأنف العمل بـ 30%.. وتستعد للتشغيل التجاري

استأنفت شركة الخطوط الجوية الكويتية العمل في جميع قطاعاتها وفق النسبة التي حددها مجلس الوزراء للمرحلة الثانية للعودة إلى الحياة الطبيعية بنسبة لا تزيد على 30% من عدد الموظفين، حيث قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للموظفين مثل قياس درجة الحرارة عند بوابة الدخول والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات إضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والتي تحث على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الموظفين.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي: "التزاما بتعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد، استأنفت الخطوط الجوية الكويتية العمل في جميع قطاعاتها بنسبة 30% من الموظفين، حيث تحرص الشركة على تنفيذ الارشادات والاجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية تمهيداً للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية في البلاد واستكمال باقي المراحل وصولاً إلى المرحلة الخامسة، كما قامت الشركة بتوفير الكمامات والقفازات والمواد المعقمة في كافة أنحاء مبنى الشركة الرئيسي والمباني التابعة له، وذلك سعياً من الخطوط الجوية الكويتية على الحفاظ على صحة الموظفين تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وأضاف العنزي: "ومع عودة الموظفين، تستعد الشركة حالياً للعودة التدريجية لتشغيل رحلاتها التجارية بحسب الاجراءات المطلوبة من الادارة العامة للطيران المدني للبدء في الاول من أغسطس المقبل بسعة تشغيل تصل إلى 30%، كما أن "الكويتية" ستكون من أولى الشركات التي ستقوم بالتعامل مع هذا القرار بكل ترحيب وستطبق خطتها التشغيلية التي اعدتها لهذه المرحلة، حيث قامت الدوائر المعنية في الخطوط الجوية الكويتية بإعداد خطة تشغيلية لإعادة التشغيل بحيث تشمل الخطة الاستعداد للتشغيل على جميع الخطوط التي كانت الشركة تشغل لها سابقا قبل مرحلة جائحة كورونا ولكن سيكون التشغيل بشكل تدريجي ومتصاعد يتوافق مع قوانين كل دولة وموافقاتها بحسب ما يرد للشركة من موافقات من المحطات الخارجية، وهذه الموافقات هي التي ستحدد عدد المحطات والرحلات ومواعيدها والأيام".