السماح بإتمام تركز اقتصادي بين 5 شركات في قطاع السفر بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين 5 شركات عاملة في قطاع السفر.

وتضمنت قائمة الشركات شركة كانو العالمية للسفر القابضة المحدودة، شركة جي بي تي يورو ترافيل هولدينجز بي. في، شركة كانو للسفر والسياحة

شركة يوسف بن أحمد كانو (القابضة) المحدودة وشركة يوسف بن أحمد كانو المحدودة.

وتسعى شركة جي بي تي يورو ترافيل هولدينجز بي للاستحواذ على 65% من حصص شركة كانو للسفر القابضة المحدودة.

وفي وقت سابق، ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية، محمد بن سليمان الجاسر، الاجتماع الثالث والستين لمجلس الإدارة، والذي عُقد بحضور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وأصدر المجلس قراراً، وفقاً لبيان صادر عن هيئة المنافسة، بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام شركتين عاملتين في مجال الكيميائيات بـ(تكوين تكتل احتكاري لفرض اشتراطاتٍ وامتناعٍ عن توريد المواد اللازمة لمنشآت المقاولات).

موضوع يهمك قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم، الأربعاء، إن من المنتظر أن ينتعش اقتصاد فرنسا بقوة في النصف الثاني... توقعات بنمو اقتصاد فرنسا 19% في الربع الثالث اقتصاد

واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في عدد من الإحالات الواردة من وزارة التجارة، تزامناً مع عمليات الرقابة على أنشطة إنتاج وبيع وتوزيع أجهزة قياس درجة الحرارة وأسعار الكمامات والمعقمات، ووجه المجلس باستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لما يقضي به نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاعي المقاولات والتوريدات الطبية بمخالفة (التواطؤ في العطاءات والعروض) المتقدمة لعدد من المشاريع الحكومية.

وقرر المجلس حفظ عدد من الشكاوى والقضايا لعدم ثبوت الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ بناءً على أعمال الاستدلال والتحقيق.