شركات تأمين سعودية تتوقع زيادة إيراداتها لهذا السبب 

توقعت شركات تأمين سعودية ارتفاع مبيعات تأمين المركبات، بعد إلزام الإدارة العامة للمرور بضرورة التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن الأحكام المعنية تنص على إلزامية وجود تأمين سار للمركبة بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سبباً في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً والمقرر في غرة شهر ذي الحجة من هذا العام.

وقالت الشركات، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن هناك إمكانية ارتفاع مبيعات تأمين المركبات والذي سيؤثر إيجاباً على إجمالي الأقساط المكتتبة للمركبات، ويصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي.

وضمت قائمة الشركات التي أعلنت عن التأثر إيجابيا من هذا القرار، كلا من بروج للتأمين التعاوني، وولاء للتأمين التعاوني، وسوليدرتي السعودية للتكافل، والاتحاد للتأمين التعاوني، والشركة التعاونية للتأمين، واتحاد الخليج للتأمين التعاوني.