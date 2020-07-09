فودافون تدافع عن هواوي.. وسامسونغ جاهزة للتدخل

قالت شركة فودافون البريطانية، إن استبدال معدات هواوي التي تستعملها في شبكاتها سيكلفها مليارات الجنيهات الإسترلينية، وإن هذا الأمر سيتسبب في إرباك شديد لأعمال الشركة داخل بريطانيا.

وأضاف رئيس الشبكات لدى الشركة البريطانية، أنه لا بد من خطة انتقالية مدتها خمس سنوات على الأقل لإحلال معدات هواوي، وتطبيق العقوبات المفروضة على الشركة.

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من جهة أخرى، قال نائب رئيس سامسونغ الكورية، إن هواوي هي أشد منافسيها شراسة خاصة في قطاع المعدات، مضيفا أن الأسعار التي تستخدمها منافستها الصينية قد تكون أحيانا "غير منطقية.

وأبدى نائب رئيس سامسونغ الاستعداد لتزويد بريطانيا بمعدات الجيل الخامس بشكل منفرد.