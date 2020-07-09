ما هو مصير الشركات الصينية في وول ستريت؟

تعقد لجنة الأوراق المالية اجتماعا مع بورصة نيويورك، وبورصة ناسداك ومجموعة فانغارد.

يأتي اجتماع لجنة الأوراق المالية لمواجهة مخاطر الاستثمار في الشركات الصينية.

موضوع يهمك قالت شركة غوغل إنها أغلقت مشروعها للحوسبة السحابية، "أيزوليتد ريجون"، وإنها لم تعرض تقديم خدمات المنصة في الصين وذلك بعد... لماذا أغلقت غوغل مشروع "أيزوليتد ريجون" في الصين؟ شركات

حيث يدرس مجلس النواب الأميركي قرارا قد يطرد شركات صينية من الأسواق الأميركية الشركات قد تشمل علي بابا وبايدو.

رغم أن الأسواق المالية الأميركية تجني مئات الملايين من الدولارات بسبب إدراج الشركات الصينية فيها.

من جهتهم، يشجع النواب الديموقراطيون والجمهوريون على تقييد الشركات الصينية بحجة حماية المستثمرين الأميركيين.

كما تتهم الجهات الرقابية المالية الأميركية الشركات الصينية العاملة في أميركا بعدم التزامها بمتطلبات الخضوع للتدقيق

فهل ينجح اجتماع هيئة الأسواق المالية بنزع فتيل أزمة أسواق مالية عالمية؟