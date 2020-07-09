"تسلا" تؤكد إنتاج سيارات ذاتية القيادة كليا بهذا التوقيت

أكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومؤسس "تسلا" أن الشركة ستتمكن من إنتاج سيارات ذاتية القيادة كليا خلال العام الحالي.

وقال ماسك إن الشركة نجحت في الوصول إلى المستوى الخامس والأخير من تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات، التي لا تحتاج إلى تدخل أي عنصر بشري.

وقال ماسك في تصريحات أدلى بها عبر رسالة فيديوية في افتتاح مؤتمر شنغهاي السنوي للذكاء الاصطناعي (WAIC): "أنا واثق للغاية من أن السيارات المستقلة تمامًا أو ما يسمى بالمستوى الخامس أو الاستقلال الذاتي الكامل سيحدث بشكل أساسي وأعتقد أنه سيحدث بسرعة كبيرة".

وأضاف "ما زلت واثقًا من أننا سنمتلك الوظائف الأساسية للمستوى الخامس من تقنية القيادة الذاتية هذا العام، ولا توجد تحديات أساسية أمامنا".

وأكد ماسك أن صانع السيارات الكهربائية قد حل معظم التحديات الأساسية نحو تحقيق المستوى 5 من الاستقلال الذاتي، أو السيارات المستقلة تمامًا التي لا تحتاج إلى إنسان خلف عجلة القيادة.

وتتنافس كبرى الشركات الأميركية مثل "ألفابيت" و"أوبر" في الاستثمار في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تأخير السباق عن طريق فرض مسافة التباعد الاجتماعي الضرورية وإغلاق المختبرات والمصانع التي تعمل على تحسين التكنولوجيا.

لكن المطلعين على الصناعة قالوا: سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصبح التكنولوجيا جاهزة ويثق الجمهور في المركبات ذاتية القيادة بالكامل.

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لشركتي (سبيس إكس) SpaceX و(تيسلا) Tesla لتؤكد الهدف الذي تم الحديث عنه لأول مرة في عام 2019. وأظهرت بيانات الصناعة أن تيسلا باعت ما يقرب من 15 ألف سيارة (Model 3) صينية الصنع الشهر الماضي.

وكانت تسلا قد نجحت في تخطى تويوتا لتصبح شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم في يوليو الجاري، بعدما تخطت قيمتها السوقية حاجز الـ210 مليارات دولار.