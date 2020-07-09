"موانئ دبي العالمية" تعيد تسجيل نفسها كشركة خاصة

قالت شركة موانئ دبي العالمية، إنها أعادت تسجيل نفسها كشركة خاصة.

وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة ناسداك دبي: "أصدر مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي اليوم شهادة تحويل تؤكد أنه في 5 يوليو 2020، تم إعادة تسجيل موانئ دبي العالمية كشركة خاصة وفقًا لقانون المركز رقم 5 لعام 2018".

وأشارت إلى أنه تم تغيير اسم الشركة أيضاً إلى "موانئ دبي العالمية المحدودة"، واعتماد النظام الأساسي المعدل بدأ سريانه اعتباراً من 5 يوليو 2020.

وقررت موانئ دبي العالمية في فبراير الماضي، انسحابها من بورصة "ناسداك دبي" وعودتها إلى الملكية الخاصة، وذلك استعداداً لأن تصبح مزود الحلول اللوجستية المتكاملة عالمياً.

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وكانت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة المالكة لموانئ دبي العالمية استحوذت على نسبة الـ 19.55% من أسهم موانئ دبي العالمية المتداولة في "ناسداك دبي"، مما أدى إلى عودتها إلى الملكية الخاصة.

وستمكن هذه الخطوة موانئ دبي العالمية من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تهدف إلى التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى مزود لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة عالمياً.