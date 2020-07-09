37.2 مليون ريال أرباح الوطنية للتعليم خلال 9 أشهر

حققت الشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2020، أرباحا بلغت 37.2 مليون ريال، مقابل 37 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو 0.29%.

وخلال الربع المالي المنتهي في 31 مايو الماضي، حققت الشركة أرباحا بعد الزكاة والضريبة 12 مليون ريال، مقابل 13.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 9.8%.

كما تراجعت الأرباح مقابل تلك المحققة في الربع السابق بنسبة 9.7%، حيث كانت 13.4 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق والناتج عن أنه في الربع المماثل من العام السابق تم رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

كما شهد الربع الحالي ارتفاع التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي نتيجة لتطبيق معيار16 على عقود الإيجار الخاصة بشركة الخوارزمي التعليمية وشركة مدارس الغد الأهلية. بالإضافة إلى انخفاض الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية خلال الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع مخصص الخسائر الائتمانية المكون خلال الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 39% نتيجة لتحوط الشركة بتكوين مخصصات إضافية لتغطية أي آثار اقتصادية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما ارتفع مصروف الزكاة، وارتفاع المقابل المالي لتجديد إقامات الموظفين غير السعوديين، وانخفاض المنح والإعانات الحكومية. وذلك بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط خلال الربع الحالي بالمجمعات التعليمية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من شركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية. بالإضافة إلى انخفاض مصروف الإهلاك للربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق نتيجة تغيير الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول الثابتة خلال الفترة الحالية.