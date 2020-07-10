رئيس STC: تقنيات الجيل الخامس ستنعش الاقتصاد والتعافي من آثار كورونا

أكد رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأضاف الناصر في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، "اعتماد تقنيات الجيل الخامس في ظل الظروف الراهنة يُتيح الفرصة للاستفادة من إمكانياتها عبر جميع الصناعات التي تستهدفها جهود التعافي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في أعقاب الآثار التي خلفها تفشي الوباء، إضافة إلى أن ارتباط الجيل الجديد من الشبكة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء".

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وأشار في كلمته خلال قمة قادة قطاع الاتصالات التي نظمها مجلس سامينا للاتصالات إلى أن الجائحة أثبتت أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ليست مجرد صناعة لوحدها، بل إنه هي الممكنة لمختلف الصناعات والقطاعات الأخرى، وأوضح أن stc ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

ودعا الناصر إلى تسريع وتيرة بناء قنوات التعاون فيما بين الجهات المعنية في القطاع، الذي يتطلب مستوى غير مسبوق من تظافر الجهود وتبادل الخبرات. لافتاً إلى أن وباء كوفيد-19 كشف بوضوح إمكانات وقدرات شبكات الاتصالات للمساهمة في تحسين وسائل الإدارة وسُبل العيش في الظروف الصعبة. وإلى جانب الاستجابات والتدابير التفاعلية السريعة التي اتخذها مشغلو الاتصالات فيما يتعلق بضمان توفّر الاتصال وجودة الخدمة، إضافة إلى ما قدمته تطبيقات كوفيد-19 المخصصة لتتبع ومتابعة الإصابات الجديدة كفاءتها وفعاليتها.