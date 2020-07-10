"مبادلة" تجري محادثات حصرية مع بتروبراس لشراء مصفاة باهيا

قالت شركة بتروبراس النفطية البرازيلية في إفصاح للبورصة إن صندوق الاستثمار التابع لأبوظبي مبادلة للاستثمار سيدخل في محادثات حصرية مع الشركة لشراء ثاني أكبر مصفاة في البرازيل.



وأكدت بتروليو برازيليرو، المعروفة رسمياً باسم بتروبراس، في إفصاح أن مبادلة قدمت أفضل عرض ودُعيت إلى التفاوض.



وقال مصادر طلعة إن مبادلة ستناقش بنود العقد مع بتروبراس البرازيلية في مفاوضات حصرية ستستغرق عدة أسابيع.

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وأضافت المصادر أنه إذا أُدخلت تغييرات كبيرة على العقد، فإن بتروبراس ستدعو مجددا المنافسين لجولة ثانية من العروض المستندة إلى السعر.



وكانت رويترز ذكرت في يونيو أن شركة إيسار الهندية العملاقة قدمت عرضا ملزما لرلام، وقد تنافس على شراء المصفاة مجددا إذا قررت بتروبراس إعادة طرحها في مناقصة.



ولم ترد مبادلة وإيسار حتى الآن على طلب للتعقيب. ولم تقدم بتروبراس أي تفاصيل أخرى بخلاف الإفصاح الموجه للبورصة.



وستفصح بتروبراس عن الفائز النهائي بعد الانتهاء من كافة المراحل.



ورلام، التي تقع في ولاية باهيا شمال البلاد وتبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا، الأولى من مجموعة تتكون من ثماني مصاف تعتزم بتروبراس بيعها لإنهاء احتكارها لسوق معالجة الوقود في البرازيل.