أرباح "المتقدمة" الفصلية تتراجع 19% إلى 155 مليون ريال

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأحد، عن النتائج المالية التقديرية للربع الثاني من العام الجاري، والتي حققت خلاله تراجعا في صافي الأرباح نسبته 19.4%.

وأظهرت بيانات الشركة، أن صافي الربح تراجع إلى 155 مليون ريال، مقابل 192.31 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك بعد تراجع مبيعات الشركة، بنسبة 23.8% إلى 519 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح أيضا إلى إرتفاع الإستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 19.9%.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 26.87% إلى 259 مليون ريال، مقابل 354.18 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأحد، النتائج المالية التقديرية للربع الأول من العام الجاري.وقالت الشركة في... أرباح "المتقدمة" للربع الأول تتراجع 35.7% إلى 104 ملايين ريال شركات

وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2020. وقالت الشركة إن مجلس الإدارة قرر أمس توزيع 140.7 مليون ريال على المساهمين حاملي الأسهم حتى يوم 30 يونيو الجاري.

وتبلغ حصة السهم من التوزيعات نحو 0.65 ريال للسهم، بما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.