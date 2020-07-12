أملاك العالمية.. تخصيص 10 أسهم كحد أدنى للمكتتب

أعلنت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، اليوم الأحد، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد.

وقالت الشركة، في بيان، إن جميع البنوك المستلمة أتمت عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الأحد الموافق 5 يوليو، وذلك وفقاً للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب، والذي بلغ حجم تغطيته خلالها 26.90 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة 2.718 مليون سهم، تمثل 10% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب ، ليتم بموجب ذلك تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب ولكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص (0.07%) تقريباً، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها على أساس تناسبي.

موضوع يهمك أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري اعتباراً من يوم... بدء إدراج وتداول أسهم أملاك العالمية بالسعودية الاثنين المقبل أسواق المال

وأكدت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في الطرح العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض بموعد أقصاه اليوم الأحد.

أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري اعتباراً من يوم غد الاثنين، وبحسب بيان نُشر على موقع تداول فإن تداول الأسهم سيكون تحت الرمز (1182).

وقررت "أملاك العالمية للتمويل العقاري"، طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.

كانت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية قد أعلنت الثلاثاء الماضي تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.