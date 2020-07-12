السعودية للأسماك تخفض خسائرها لـ 15% من رأس المال

أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 15.15% من رأس المال، موضحة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية أن قيمة تلك الخسائر انخفضت بتاريخ 14 مايو 2020 إلى 60.6 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيانها إن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض خسائرها المتراكمة تمثلت في زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وكانت الشركة السعودية للأسماك طرحت الشهر الماضي 29.89 مليون سهم من أسهم حقوق الأولوية بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تبلغ 298.9 مليون ريال، لزيادة رأسمالها من 101 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.