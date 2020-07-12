المتقدمة تحصل على تمويل إسلامي بـ 1.5 مليار ريال

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة)، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية، بقيمة 1.5 مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن البنوك الممولة هي بنك الرياض (وكيل الاستثمار)، مجموعة سامبا المالية، وبنك الراجحي.

وأشارت الشركة إلى أن استخدام التسهيلات سيكون على أساس عمليات السحب الفعلية بما يتماشى مع متطلبات التمويل. وأضافت أن مدة التمويل 5.5 سنة من مدة توقيع القرض، تنتهي في نهاية عام 2025.

وأشارت الشركة إلى أنها ستستخدم هذه التسهيلات الاسلامية لتمويل مشاريع المتقدمة التوسعية وشركاتها التابعة كما تم الإعلان عن ذلك سابقا.