تسلا تخفض سعر هذه السيارة.. هل تشتريها؟

خفضت تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي ثلاثة آلاف دولار بعد أربعة أشهر فقط من طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأميركية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد تخفيضات في مايو/أيار على الطرز 3 وإكس وإس.

أعلنت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك هذا الشهر انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات الربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا.

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يبدأ الطراز واي الآن بسعر 49 ألفا و990 دولارا، بانخفاض 6%، تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا و990 دولارا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

ولم ترد تسلا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق. بدأت الشركة تسليمات الطراز واي في مارس/آذار.

وفي أبريل/نيسان، أعلنت تسلا عن تحقيق الطراز واي أرباحا، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاما التي تحقق فيها سياراة جديدة لها ربحا في أول ربع سنة لها.