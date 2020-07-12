تغطية الطرح المتبقي لأسهم حقول الأولوية في أليانز للتأمين 539%

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 538.78%.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن عدد الأسهم المبيعة بلغ 2.5 مليون سهم، بقيمة 36.74 مليون ريال، وبمتوسط سعر بيع 14.721 ريال للسهم الواحد.

وأشارت الشركة إلى أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم، بلغ 11.78 مليون ريال.

وذكرت أنه سيجري إيداع الأسهم في حسابات المساهمين بتاريخ 16 يوليو 2020.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في اجتماعها أقرت الشهر الماضي توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها من 200 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، أي بنسبة زيادة 200%.

وجاء ذلك عن طريق طرح 40 مليون سهم حقوق أولوية بسعر طرح يبلغ 10 ريالات وبقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 60 مليون سهم.