تصدر سهم شركة داماك العقارية، اليوم الأحد، قائمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي المالي، إذ صعد في التعاملات الصباحية بنسبة 12% إلى 0.85 درهم.

يأتي ذلك بالرغم من تأكيد شركة ميبل انفست كو، المملوكة لحسين السجواني رئيس شركة داماك، أنها لم تتقدم بعرض سواء رسمي أو غير رسمي للاستحواذ على شركة داماك العقارية.

موضوع يهمك تصدر سهم شركة داماك العقارية، اليوم الأحد، قائمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي المالي، إذ صعد في التعاملات الصباحية بنسبة... سهم داماك يقفز.. و"ميبل انفست": لم نتقدم رسميا بعرض استحواذ شركات

وأوضحت الشركة أنها لازالت في مرحلة تقييم فرصة الاستحواذ. وأعلنت الشركة يوم الخميس الماضي، أنها تدرس فرصة الاستحواذ على كامل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة داماك العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، الخميس، أنها تدرس بشكل مستمر الفرص الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويشمل ذلك في الوقت الحالي فرصاً مختلفة في المملكة المتحدة وقارة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة لفرصة الاستحواذ على أسهم "داماك".