للمرة الثانية .. "STC" تمدد مشاورات الاستحواذ على فودافون مصر 

قالت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، اليوم الأحد، إنها قررت تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة باستحواذها على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، وذلك للمرة الثانية بعد أن قامت بتمديد المذكرة للمرة الأولى في أبريل الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، تعلن شركة الاتصالات السعودية أنه نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا ابتداءً من تاريخ اليوم.

موضوع يهمك كشفت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادرها أن شركة الاتصالات السعودية أجلت محادثات الحصول على تمويل للاستحواذ على حصة في مجموعة... بلومبرغ: STC تعلق محادثات قرض بـ2 مليار دولار لتمويل صفقة فودافون مصر شركات

وكانت "اس تي سي"، قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم، في أبريل الماضي لمدة 90 يوما.

وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "مجموعة فودافون" بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة "فودافون" في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%.