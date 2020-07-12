"العقارية السعودية" تعيد جدولة مديونية بـ2.06 مليار ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية توقيع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مقدمة من البنك الأهلي التجاري بقيمة 2.06 مليار ريال.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية أن إعادة الهيكلة لتتناسب مع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

ولفتت إلى أن مدة التمويل السابقة هي 4 سنوات تستحق السداد دفعة واحدة بنهاية المدة 31 مايو 2019.

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ومدة التمويل للتسهيل رقم 1 تقدر بنحو 1.618 مليار ريال بعد إعادة الجدولة هي 7 سنوات مع فترة سماح حتى تاريخ سداد أول قسط في 2021/11/21م.

أما التسهيل رقم 2 بمبلغ 450 مليون ريال يستحق السداد بتاريخ 2020/08/21م.