أميركا تمنح موافقتها السريعة للقاحين جديدين لكورونا 

حصلت شركة " BioNTech SE" وشركة فايزر، اليوم الاثنين، على الموافقة السريعة من قبل هيئة الغذاء والدواء الأميركية على لقاحين محتملين لمواجهة كورونا، وهو ما ساهم في ارتفاع أسهمهما في التداولات الأولية.

وقالت شركة " BioNTech SE" في تغريدة على تويتر إنها حصلت على موافقة السريعة لعقارين من أربعة عقارات تقوم بتطويرها للتحصين ضد كورونا.

We are proud to have received Fast Track designation from the U.S. FDA for two of our four investigational vaccine candidates from the #BNT162 mRNA-based vaccine program. They are being developed to help protect against #COVID19. https://t.co/NHcWj8wJqg pic.twitter.com/jHo6DxCSyc — BioNTech SE (@BioNTech_Group) July 13, 2020

وفي مارس الماضي عقدت فايزر شراكة مع " BioNTech SE" لتطوير وتوزيع لقاحين مضادين لكورونا. وتبلغ قيمة الشراكة نحو 748 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي، أكدت فيه دراسة أميركية حديثة أن لقاح السل يمكن أن يوفر حمايةً ضد الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما أنه مصمم للحماية من التهابات الرئة ويعزز المناعة ضد الإصابة بفيروسات معدية.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد "فرجينيا للعلوم التطبيقية" و"جامعة نيويورك" إلى وجود صلة واضحة في انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين حصلوا على لقاح السل في شتى أنحاء دول العالم.

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وأوضح العلماء أن اللقاح يقوم بتعزيز جهاز المناعة لدى الأشخاص، ما يجعله أكثر فعالية ومقاومة لأعراض الوباء، مشيرا إلى أن لقاح السل يمكن أن يعزِّز من الحصانة المكتسبة لدى الفئات العمرية الضعيفة بدنيًّا، ما يخفف من شدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا.