السديس للتجارة للعربية: نستهدف إتمام الطرح بالربع الأول من 2021

قامت شركة السديس للتجارة والنقل بتعيين مجموعة الدخيل المالية، مستشاراً مالياً تمهيدا لطرح أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو" من خلال الإدراج المباشر.

وأوضحت المجموعة المالية أنها تعمل مع السديس على استكمال المتطلبات النظامية والحصول على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

وتعمل شركة السديس في نقل المواد البترولية والأسمنت والبضائع، كما تعد ناقلاً معتمداً ومؤهلاً لدى شركتي أرامكو و"السعودية للكهرباء"، وبعض القطاعات العسكرية.

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وقال علي الحضيف، الرئيس التنفيذي لشركة السديس للنقل "إن الإدراج في سوق نمو لدعم نمو أعمال الشركة. استطاعت الشركة خلال 5 عقود ماضية النمو على 3 محاور، ومنها التغطية الجغرافية حيث استطاعت الشركة تغطية مناطق عدة داخل السعودية ولديها 4 مراكز ويقع المركز الرئيسي في مدينة الرياض وموقع آخر في المنطقة الشرقية الدمام وموقع في ينبع".

وأضاف الحضيف "أن توقيت الإدراج الحالي يأتي بالتزامن مع تسهيلات عدة مقدمة من هيئة سوق المال. عملية الإدراج المباشر أصبح أداة ميسرة وسهلة للشركات المتوسطة والعائلية لتخفيف الكثير من الشروط التي حدت من رغبة الشركات العائلية بشكل خاص للإقبال على السوق. مفهوم الإدراج المباشر جديد لأسواق الشرق الأوسط وتعد السعودية من أولى الدول التي أقرت النظام. الإدراج لا يعد طرحاً عاماً وإنما الشركة لملاكها ويتم إدراجهم بالسوق بشكل مباشر وبالتالي يعطي مساحة للمستثمرين لمتابعة أعمال الشركة ويساهم ذلك في نمو أعمالها".

وتابع الحضيف "أن سوق النقل السعودي موزع بين عدد كبير من الناقلين ويشكل الناقلون الصغار 70% من حجم السوق وبالتالي الناقلون الكبار عددهم محدود ومرتكز بأعمال مع شركات ضخمة مثل أرامكو وسابك. نتوقع نمو خلال الفترة القادمة مرتبطة بأعمال التقنية والتي أعطت مساحة إيجابية لشركات النقل مع وجود باقة من العملاء المتنوعة خليجياً لتقديم هذة الخدمات المساندة".

وقال الحضيف "إن الشركة حققت نمواً بـ4% في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. تأثير كورونا على أعمال الشركة محدود لأن نشاط الشركة يكمن بالخدمات المساندة ولدى القطاع المرونة بالتنقل بين عدد مختلف من الأنشطة والقطاعات. لانزال نعتقد أن السوق حيوي ولدينا مساحة كبيرة للنمو".

وأضاف "الشركة بدأت بالعمل على الإدراج بما يقارب 6 أشهر، وتستهدف الشركة الطرح بالربع الأول من 2021. تعيينا لمجموعة الدخيل كمستشار مالي هي لخبرة الشركة المالية الطويلة وأن "السديس" في طور إكمال جميع متطلبات الإدراج من ناحية الحوكمة والإدارة".