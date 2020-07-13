المفوضية الأوروبية تقر دعم هولندا لـ KLM بـ 3.4 مليار يورو

أقرت المفوضية الأوروبية دعم هولندا لطيران KLM بقيمة 3.4 مليار يورو ما يعادل 3.850 مليار دولار لتمكين الشركة من مواجهة الأزمة المتعلقة بآثار تفشي فيروس كورونا.

وتقسم المساعدات إلى قرض سيمنح من عدة مصارف بقيمة 2.4 مليار يورو ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار وقرض مباشر من الحكومة بقيمة 1 مليار يورو ما يعادل نحو 1.130 مليار دولار.

وخصَّصت حكومات أوروبية عدة مليارات الدولارات من أجل إنقاذ شركات الطيران الكبرى من الانهيار وذلك بعد أن تسببت جائحة "كورونا" بتعطيل أعمالها وتكبيدها خسائر مليارية غير مسبوقة بسبب إلغاء عدد هائل من الرحلات خلال الفترة منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.

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وتسبب انتشار فيروس "كورونا" بأسوأ أزمة لصناعة الطيران في تاريخه، كما يعاني قطاع السياحة والسفر في مختلف أنحاء العالم من الأزمة ذاتها بسبب انعدام الطلب على هذه الخدمات، وهو ما جعل مئات الشركات مهددة بالإفلاس وجعل ملايين العاملين في مختلف أنحاء العالم في مهب الريح معرضين لفقدان وظائفهم.

وبحسب المعلومات التي جمعتها "العربية.نت" من وسائل إعلام عديدة في أوروبا فقد خصصت حكومات كل من هولندا وفرنسا وألمانيا حُزم إنقاذ خاصة لمساعدة شركات الطيران الكبرى ومنع انهيارها، على أن هذه الحُزم أو الخطط تتضمن توفير سيولة نقدية بمليارات اليورو.