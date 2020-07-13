سهم "أملاك" يقفز 10%.. وتوصية بتوزيع أرباح عن 2019

تصدر سهم شركة أملاك العالمية قائمة الأسهم المرتفعة في السوق السعودية، اليوم الإثنين، وصعد بنسبة 10% ليصل إلى 17.6 ريال.

وبلغت قيم التداولات في بداية التعاملات على أسهم الشركة، نحو 45.59 مليون ريال، مستحوذا على 4.23% من إجمالي قيم تداولات السوق.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري اعتباراً من اليوم الاثنين.

وقالت "تداول" في بيان إنه سيتم إدراج أملاك العالمية بالرمز 1182 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

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وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 67,950 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019م، وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90.6 مليون سهم.

إلى ذلك، قال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية "إن شركة أملاك العالمية تعد أول شركة تمويل عقاري في السعودية والتي تم إدراجها اليوم في السوق. التغطية كبيرة جداً من قبل المؤسسات والأفراد بأكثر من 7 مرات، وهو ما يعكس شهية المستثمرين لشراء أسهم شركة أملاك العالمية".

وأضاف العمران "إن أسهم الشركة أغلقت اليوم بالنسبة القصوى بـ17 مليون سهم انتظار على النسبة، وهو ما يعطي إشارة إلى أننا قد نشهد ارتفاعات قوية يوم غد لهذا السهم، ويوضح أن شهية المستثمرين قوية. هناك عاملان يلعبان دوراً محورياً في عملية شراء السهم وهي التوزيعات النقدية بمعدل 7.5% من القيمة الاسمية وإدراج السهم ضمن القطاع المصرفي، وهو ما يعطي قيمة لشركة تمويل عقاري أنها تقف في مصاف البنوك التجارية كتصنيف ضمن السوق المالية وهو مؤشر إيجابي للشركة".

وأعلنت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، يوم أمس الأحد، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد.

وقالت الشركة، في بيان، إن جميع البنوك المستلمة أتمت عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الأحد الموافق 5 يوليو، وذلك وفقاً للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب، والذي بلغ حجم تغطيته خلالها 26.90 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة 2.718 مليون سهم، تمثل 10% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب، ليتم بموجب ذلك تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب ولكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

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وأضافت أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص (0.07%) تقريباً، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها على أساس تناسبي.

وأكدت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية بناء سجل الأوامر، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في الطرح العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض.

وكانت شركة الأهلي كابيتال المستشار المالي، ومدير عملية اكتتاب أملاك العالمية قد أعلنت في وقت سابق تغطية الأسهم المطروحة للأفراد 2690% بما يعادل 26.9 مرة.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع العربية نت نسخة منه، إن عدد المكتتبين بلغ 266.82 ألف مكتتب قاموا بضخ 1.2 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن نسبة التغطية للمؤسسات بلغت 498% بما يعادل 4.98 مرة.

وقررت "أملاك العالمية للتمويل العقاري"، طرح 27.18 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تعادل 30% من رأس مال الشركة البالغ 906 ملايين ريال، وتم تخصيص جزء منها للمكتتبين الأفراد.